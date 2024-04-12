Pentagon: Ortadoğu'daki durumu yakından takip ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde Orta Doğu'daki durumu "yakından" takip ettiklerini bildirdi.

Pentagon: Ortadoğu'daki durumu yakından takip ediyoruz

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Orta Doğu’daki son gelişmeler konusunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ryder, İran ile İsrail arasında bölgede devam eden gerginlik ve İran’ın İsrail’e olası saldırısıyla ilgili soruya, “Durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz ancak kristal bir kürem yok ve spesifik istihbarat konusuna girmeyeceğim." dedi.

ABD’nin İsrail ile yakın temas halinde olduğunu belirten Ryder, ABD’nin İran ve vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdünün "sarsılmaz" olduğunu kaydetti.

Ryder, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile Orta Doğu’daki durumu telefonda ele aldıklarını, ayrıca ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael “Erik” Kurilla’nın da son gelişmelerdeki tehditleri görüşmek üzere İsrail’e gittiği bilgisini paylaştı.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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