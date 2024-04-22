ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan Gazze protestoları diğer okulları da alevlendirdi

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösteren Yale Üniversitesi öğrencileri, Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı. Protestocular, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarını sonlandırmasını talep ediyor.

Polis Müdahalesi ve Disiplin Soruşturması

Yale yönetimi, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istedi. Eyleme son vermek istemeyen 47 öğrenci gözaltına alındı. Üniversite ayrıca bu öğrencileri "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

New York Üniversitesi (NYU) öğrencileri de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak için kampüste eylem düzenliyor. Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail'in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırmasını talep ediyor.

Diğer Üniversitelerde de Filistin Dayanışması

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarında da Filistin yanlısı öğrenciler benzeri eylemler gerçekleştiriyor.

Columbia Üniversitesindeki Olay

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.