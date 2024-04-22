AB, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a karşı yeni yaptım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısının ardından, İsrail'e saldırıları nedeniyle İran'a karşı aldıkları yeni yaptırım kararını duyurdu.

Borrell, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, 'İran'a karşı mevcut dron yaptırımları rejimimizi, füzeleri ve onların Rusya'ya transferini kapsayacak şekilde genişletmek için siyasi bir anlaşmaya vardık. Ayrıca, bu çerçevenin coğrafi alanını genişletip, dron ve füzelerin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve Kızıl Deniz bölgesine transferine de uygulamaya karar verdik.' ifadelerini kullandı.

AB, daha önce İran'a yönelik kitle imha silahlarının yayılması, insan hakları ihlalleri ve Rusya'ya insansız hava araçları tedariki nedeniyle yaptırım uygulamıştı.