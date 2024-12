ABD'li General Suriye'de Terör Örgütü YPG ile Görüştü

CENTCOM'un (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) sosyal medya platformu X hesabından General Michael Erik Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG ile görüşme yaptı.

Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar hakkında bilgi aldı.

𝐔𝐒𝐂𝐄𝐍𝐓𝐂𝐎𝐌 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐬 𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐫𝐚𝐪



𝐒𝐲𝐫𝐢𝐚

Today, Dec. 10, Gen. Kurilla visited U.S. military commanders and servicemembers, as well as our Defeat-ISIS partners, the Syrian Democratic Forces, at several bases in Syria. He received a… pic.twitter.com/rH0dUl5ECM