ABD'li General Suriye'de Terör Örgütü YPG ile Görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başında bulunan General Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile görüştü. Kurilla hem Suriye hem de Irak'ta belirli görüşmeler gerçekleştirdi.

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ABD'li General Suriye'de Terör Örgütü YPG ile Görüştü

CENTCOM'un (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) sosyal medya platformu X hesabından General Michael Erik Kurilla'nın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Kurilla, Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerin yanı sıra terör örgütü PKK/YPG ile görüşme yaptı.

Kurilla, kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve terör örgütü IŞİD'in mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar hakkında bilgi aldı.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan Suriye Milli Ordusu (SMO) da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

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Kaynak: AA

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