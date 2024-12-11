Trump'ın Ankara İçin Düşündüğü İsim Belli Oldu: BAE'de Ajanlıkla Suçlanmıştı

5 Kasım'daki seçimlerden zaferle ayrılan ve 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu Tom Barrack'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump yaptığı paylaşımda yeni Ankara Büyükelçisini şu sözlerle duyurdu:

"Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır."

TOM BARRACK KİMDİR?

Tom Barrack, Colony Capital adlı özel sermaye şirketinin kurucusu ve eski CEO'su olarak biliniyor.

Forbes'e göre, Los Angeles'a göç eden Lübnanlı bir ailenin torunu olan 77 yaşındaki Barrack, değer kaybetmiş varlıkları satın alarak servetini inşa etti. Bu varlıklar arasında yaklaşık 200 milyon dolar değerinde Ortadoğu gayrimenkulleri ve 534 milyon dolar değerinde temerrüde düşmüş Alman emlak kredileri yer alıyor.

Ayrıca Barrack 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanmış, ancak karşı karşıya olduğu 9 suçlamadan beraat etmişti.

Kaynak: AA