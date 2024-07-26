AB'den 'Gazze'de Ateşkes' Vurgusu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Laos'taki bir toplantıda "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı. Borrell, Filistin'e desteklerini vurgulayarak, "Defalarca söylediğim gibi, bir dehşet başka bir dehşeti haklı çıkarmaz" dedi.

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AB'den 'Gazze'de Ateşkes' Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen AB ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Birçok ASEAN üyesinin Gazze'de yaşananları "şiddetle kınadığını" belirten Borrell, "Defalarca söylediğim gibi, bir dehşet başka bir dehşeti haklı çıkarmaz. AB, Filistin yönetiminin başlıca destekçisidir." ifadesini kullandı.

"Derhal ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması" çağrısını yineleyen Borrell, insani yardım erişiminin de garanti altına alınması gerektiğini aktardı.

Borrell, "Kalıcı ve sürdürülebilir barışı sağlayacak iki devletli siyasi çözümü desteklemek için ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

'KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK' İSTİYOR

Toplantı öncesi yaptığı açılış konuşmasında da AB-ASEAN ortaklığının önemine değinen Borrell, "AB'nin sürücü koltuğunda kim oturursa otursun, ASEAN ile olan ilişkilerin dış politikamızın merkezinde yer alacağından emin olabilirsiniz." dedi.

Borrell, ticaretin yanı sıra iklim ve güvenlik konularında da yapılan işbirliğinin güçleneceği mesajı vererek, bu alanlardaki ortaklık statüsünün "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Her iki örgütün de uluslararası hukuku savunduğuna işaret eden Borrell, "Uluslararası hukukun temel ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı, Ukrayna'da ve dünyanın diğer bölgelerinde de tehlike altındadır." diye konuştu.

Borrell, Ukrayna'ya yönelik saldırıların AB için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ASEAN'a uzak görünebileceğinin farkındayım ancak enflasyon ya da gıda ve petrol fiyatlarındaki artış gibi sonuçlar bizim halklarımız tarafından da hissediliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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