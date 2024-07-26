Almanya'dan Türkiye'ye 'Döner' Vetosu

Almanya, Türkiye'nin dönerin 'geleneksel ürün adı' olarak tescil edilmesi için Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı başvuruya itiraz etti. İtiraz gerekçesinde, dönerin tescil edilmesinin büyük bürokratik engeller yaratacağı ve ürünün fiyatını artıracağı ifade edildi.

Almanya'dan Türkiye'ye 'Döner' Vetosu

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dönerin "geleneksel ürün adı" olarak tescil edilmesi için başvuruda bulunmuştu. Nisan ayında AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan başvuruya Almanya'dan itiraz geldi.

Türkiye'nin başvuru ilanında; dönerin sığır, koyun veya tavuk etinin ince ve yatay biçimde dilimlenmiş şekilde kesilerek bir şiş üzerinde sabitlendiği, bunun dikey olarak kendi ekseni etrafında dönerek ateşte pişirildiği bilgisi verilmişti.

İnce ve yatay olarak dilimlenen etlerin pişirme öncesi yoğurt veya süt, biber veya domates püresi, tuz, çeşitli ot ve baharatlardan oluşan bir karışımla terbiye edildiği belirtilen ilanda, döneri şişlenmesi sırasında et katmanlarının arasına yatay olarak dilimlenmiş yağ yerleştirildiği anlatılmıştı.

İlanda, dönerin içeriğinde büyükbaş hayvan eti veya koyun eti, dana kıyma veya koyun kıyma veya bunların karışımları ile tavuk eti kullanılabileceği ifade edilmişti.

ALMANYA'DAN İTİRAZ

BirGün'ün aktardığına göre; Türkiye'nin başvurusuyla döner, 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek. Almanya, itiraz süresinin dolmasına kısa bir süre kala başvuruda bulundu.

Almanya, dönerin tescil edilmesinin büyük bürokratik engeller yaratacağını ve en popüler atıştırmalığının fiyatını artıracağını savundu.

İki ülkenin bir uzlaşma yolu bulmak için 6 ay süresi bulunuyor, aksi takdirde Avrupa Komisyonu anlaşmazlığı karara bağlamak zorunda kalacak. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen, üçüncü ülkeler ürünlerini Avrupa Birliği'nde koruma altına alabiliyor.

Öte yandan Almanya, İspanya'nın serrano jambonu ve Napoliten pizzasıyla aynı korumalı AB statüsünü verme girişimine de itiraz etti.

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