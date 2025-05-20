AB'den Flaş Suriye Kararı: Resmen Açıklandı

Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 14 yıldır uyguladığı Suriye yaptırımlarını kaldırma kararı aldı. Brüksel'den gelen bu radikal adım, Suriye rejimiyle diplomatik dengeleri yeniden şekillendirebilir.

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AB'den Flaş Suriye Kararı: Resmen Açıklandı

Avrupa Birliği (AB), Suriye rejimine karşı 2011'den bu yana yürürlükte olan ekonomik yaptırımları kaldırdığını resmen açıkladı. Karar, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından duyuruldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kallas, AB'nin "rejimden bağımsız olarak" Suriye halkının yanında durmayı sürdüreceğini vurgularken, bu kararın insani odaklı bir yaklaşımın sonucu olduğunu dile getirdi.

YAPTIRIMLAR NELER?

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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