ABD'den vatandaşlarına Rusya’yı terk edin çağrısı!

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya bulunan ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal etmeleri istendi.

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ABD'den vatandaşlarına Rusya’yı terk edin çağrısı!

ABD, Rusya’da bulunan vatandaşlarına derhal Rusya’yı terk etmelerini istedi.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle öngörülemeyen sonuçlar ve Rus kolluk kuvvetleri tarafından keyfi tutuklanma veya taciz edilme riskine dikkat çekilerek, "Rusya'da ikamet eden veya seyahat eden ABD vatandaşları derhal ayrılmalı” denildi. Yanlış gözaltı riski nedeniyle dikkatli olunması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca, "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı.

"ASILSIZ SUÇLAMALARLA TUTUKLANDI"

Açıklamada, "Rus güvenlik güçleri ABD vatandaşlarını asılsız suçlamalarla tutukladı. Rusya'daki ABD vatandaşlarını gözaltına aldı ve taciz etti. Onlara adil ve şeffaf muameleyi reddetti. Onları gizli yargılamalar veya güvenilir kanıtlar sunmadan mahkum etti" denildi.

BİRÇOK KEZ DİLE GETİRİLDİ

Rusya tarafı ise ABD’nin ilk kez bu tarz bir uyarı yayınlamadığını hatırlattı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, söz konusu uyarıların son dönemde Dışişleri Bakanlığı tarafından birçok kez dile getirildiğini aktararak, bu nedenle yeni bir şey olmadığını vurguladı.

Kaynak: İHA

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ABD
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