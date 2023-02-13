Portekiz'de en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğradığı belirtildi

MADRİD - Portekiz Katolik Kilisesindeki cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon, en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğunu açıkladı.

Koordinatörlüğünü Pedro Strecht'in yaptığı Bağımsız Komisyon, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili raporunu tamamlayıp, kamuoyu ile paylaştı.

Komisyon, çalışmaları kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurduğunu ve en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bildirdi.

Çocuk psikiyatristi olan komisyon başkanı Strecht, düzenlediği basın toplantısında "Toplam mağdur sayısına ulaşmamız mümkün değil." dedi.

İSTİSMARLARIN YÜZDE 77'SİNİ RAHİPLER YAPTI

Bazı çocukların birden fazla istismara uğradığını aktaran Strecht, mağdurların çoğunun erkek çocuk olduğunu ve cinsel istismarların yüzde 77'sinin rahipler tarafından yapıldığını ifade etti.

Bağımsız Komisyon, ellerindeki deliller göz önünde bulundurularak sadece 25 vaka ile ilgili Portekiz mahkemelerine dava açma başvurusu yapıldığını duyurdu.

Komisyon ayrıca, Portekiz Piskoposlar Konferansı Başkanı Jose Ornelas'ı, Savcılık tarafından açılan cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturmanın üzerini örtmeye çalışmakla suçladı.

Ornelas, Mozambik'te olduğu iddia edilen cinsel istismar olaylarında, Kilise görevlileriyle ilgili soruşturmayı kapatmaya çalıştığı gerekçesiyle geçen ekim ayında ifade vermişti.

Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA