ABD'den Kritik Açıklama: Gazze'de Ateşkes İçin 'Yüzde 90' Anlaşıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'den beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar aralıksız devam ederken, esir takası ve ateşkes için anlaşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ayak diretiyor. ABD'nin bir an önce anlaşmanın sağlanmasını istediği iddiasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan bir açıklama geldi.

Blinken, Karayip ülkesi Haiti’ye düzenlediği resmi ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun anlaşmayı reddettiğini ancak yine de Gazze'de ateşkese yaklaşıldığını söyledi. Blinken, "Gördüğüm kadarıyla yüzde 90 mutabakat sağlandı ama anlaşılması gerekilen ve anlaşmanın belirli yönlerinin nasıl uygulanacağıyla ilgili birkaç kritik konu var" diye konuştu.

'KABUL ETMEK İKİ TARAFINDA GÖREVİ'

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru, esir ve tutukluların nasıl takas edileceğine dair ayrıntılar da dahil ateşkes için ihtilaflı konuların son günlerde tartışıldığını söyleyen Blinken, "Kalan konularda evet demek gerçekten her iki tarafın da görevi" dedi.

Blinken, "ilerleyen günlerde" ateşkes hakkında kalan sorunların çözümüne dair düşüncelerini paylaşmayı umduklarını belirterek, tarafların ateşkes anlaşmasına varmadığı her gün "araya başka bir şeyin" girdiğini ve bunun söz konusu anlaşmayı "rayından çıkarma riski taşıdığı" değerlendirmesini yaptı.

NETANYAHU REDDETMİŞTİ

Blinken'ın açıklamaları İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetmesinin ardından geldi. ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, 4 Eylül'de düzenlediği telekonferansta, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, Gazze'de olası ateşkesle ilgili son durumu ve Tel Aviv'in sürece yaklaşımını değerlendirmiş, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA