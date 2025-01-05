ABD'de Uygulamaya Konuldu: Yoğun Trafikli Bölgelere Girmek İsteyen Ücretini Ödeyecek

ABD'nin New York eyaletinde trafik sorununu çözmek için 'ücretli' uygulamaya geçildi. Karara göre bundan böyle Empire State, Times Square ve Wall Street bölgelerine girmek isteyenler ücret ödeyecek.

ABD'de Uygulamaya Konuldu: Yoğun Trafikli Bölgelere Girmek İsteyen Ücretini Ödeyecek

Tüm dünyada trafik çile haline gelirken, ABD'nin New York eyaletinde çarpıcı bir uygulama işleme konuldu. ABD'deki araçlar için 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması, ilk kez New York'ta yürürlüğe girdi.

ABD’de trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla New York'ta yeni bir uygulama başladı. Uygulamaya göre, Central Park'ın güneyindeki Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, günlük 9 dolara kadar ücret verecek. Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapacak.

Bu uygulamayla New York'ta toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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