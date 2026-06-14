ABD'de Uçak Düştü... 12 Ölü

ABD’nin Missouri eyaletinde paraşütle atlayış için kullanılan bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de Uçak Düştü... 12 Ölü
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Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sularında bir tarlaya düşerek alevler içinde kaldığı bilgisi paylaşıldı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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