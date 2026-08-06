ABD'de Bir Evde Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Ölü

ABD'nin North Carolina eyaletinde aynı aile fertlerinin bulunduğu bir evde yaşanan silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Saldırgan dahil 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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ABD'de Bir Evde Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Ölü
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ABD'nin North Carolina eyaletinde meydana gelen silahlı saldırı aynı aileyi yasa boğdu. Bir evde yaşanan olayda saldırgan dahil 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

SABAH SAATLERİNDE YAŞANDI

Olay, Caswell bölgesine bağlı Prospect Hill kasabasında dün sabah saat 08.00 sıralarında yaşandı. Bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak bulunan bir kişi ise ilk müdahalenin ardından Duke Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ABD'de Bir Evde Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Ölü - Resim : 1

TAMAMI AYNI AİLEDEN

Caswell Bölge Şerifi Tony Durden, olayda yer alan kişilerin tamamının yetişkin ve aynı aileden olduğunu açıkladı. Durden, yaşamını yitirenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olduğunu belirterek olayın tamamen evin içinde yaşandığını ve kamu güvenliğini tehdit eden başka bir durumun bulunmadığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, aileyle ilgili daha önce emniyet kayıtlarına yansıyan herhangi bir şikâyet bulunmadığını bildirdi. Olay yerindeki delil toplama çalışmaları ve saldırının nedenine ilişkin soruşturma ise North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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