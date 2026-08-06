Kameralar Kayıttaydı! TikTok Fenomeni Canlı Yayında Öldürüldü

Meksika'da TikTok'ta yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan komedyen ve içerik üreticisi Cesar Gastelum, restoran önünde canlı yayın yaptığı sırada motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, kartel şiddetinin gölgesindeki Sinaloa'da sosyal medya fenomenlerini hedef alan son saldırı olarak kayıtlara geçti.

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Kameralar Kayıttaydı! TikTok Fenomeni Canlı Yayında Öldürüldü
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Meksika'da sosyal medya fenomenlerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta yüz binlerce takipçisi bulunan içerik üreticisi Cesar Gastelum, canlı yayın yaptığı sırada düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, kartel çatışmalarının gölgesindeki Sinaloa eyaletinde meydana geldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, komedi içerikleriyle tanınan ve TikTok'ta yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Cesar Gastelum, Culiacan kentindeki bir fast food restoranının önünde iki arkadaşıyla birlikte canlı yayın yapıyordu. Üç kişinin de yemek kuryelerine ait turuncu montlar ve sırt çantaları taşıdığı öğrenildi. İddialara göre motosikletle gelen iki kişiden biri, Gastelum'a yaklaşarak yakın mesafeden ateş açtı. Ağır yaralanan fenomen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kameralar Kayıttaydı! TikTok Fenomeni Canlı Yayında Öldürüldü - Resim : 1

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sinaloa güvenlik yetkilileri, Gastelum'un yaşamını yitirdiğini doğrularken, saldırının faillerinin yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Meksika Güvenlik Kabinesi de yaptığı açıklamada, cinayetin tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları ile diğer delillerin incelendiği, ayrıca Gastelum'un suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği öne sürülen bazı sosyal medya paylaşımlarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Kameralar Kayıttaydı! TikTok Fenomeni Canlı Yayında Öldürüldü - Resim : 2

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, güvenlik güçlerinin olayın sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Sheinbaum, saldırının yalnızca tetikçilerinin değil, varsa azmettiricilerinin de adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kameralar Kayıttaydı! TikTok Fenomeni Canlı Yayında Öldürüldü - Resim : 3

KARTEL ŞİDDETİ FENOMENLERI HEDEF ALIYOR

Gastelum'un öldürülmesi, Sinaloa Karteli içindeki gruplar arasında Eylül 2024'te başlayan çatışmaların ardından bölgede yaşanan şiddet olaylarının son örneği oldu. Yerel basına göre bu süreçte yalnızca Culiacan'da en az 12 sosyal medya içerik üreticisi hayatını kaybetti. Benzer saldırılar ülkenin farklı bölgelerinde de yaşanıyor. Geçen yıl Jalisco eyaletinde 23 yaşındaki TikTok fenomeni Valeria Marquez de canlı yayın yaptığı sırada bir güzellik salonunda silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Yetkililer, Marquez cinayetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen ve Jalisco Yeni Nesil Karteli ile ilişkili olduğu belirtilen Ramon Angel Alvarez Ayala'nın gözaltına alındığını açıklamıştı. Ayala'nın ayrıca Michoacan eyaletindeki Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'ya yönelik 2025 yılındaki suikastın planlayıcılarından biri olmakla da suçlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Sputnik Türkiye

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