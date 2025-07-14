ABD'de bakımevinde yangın, 9 ölü

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki bir destekli yaşam tesisinde çıkan yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD'de bakımevinde yangın, 9 ölü
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ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Fall River kentindeki bir destekli yaşam tesisinde dün çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

Massachusetts İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Fall River bölgesindeki bir bakımevinde yerel saatle 22.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 70 kişinin yaşadığı tesiste çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü ancak 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: DHA

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