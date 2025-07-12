Trump, Sel Felaketinden Etkilenen Texas'ta İncelemelerde Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'ta incelemelerde bulundu. Trump, beraberinde eşi Melania Trump ile Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü, başsağlığı diledi.

Trump, Sel Felaketinden Etkilenen Texas'ta İncelemelerde Bulundu
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Sel felaketinin açtığı zararı yerinde tespit etmek için Texas'a giden Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Texas Valisi Gregg Abbot ve diğer bazı yerel yetkililerle basın toplantısı da düzenledi.

Geçen hafta en az 120 kişinin ölümüne, 170'den fazla kayba yol açan yıkıcı sel felaketinin neden olduğu yıkım karşısında şaşırdığını belirten Trump, "100 yıllık ağaçlar yerlerinden fırlamış. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Trump, sel felaketine neden olan nehir yatağının 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldiğine işaret ederek, bunun daha önce gördüğü kasırga veya hortumlara benzemediği değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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