ABD'de 450 Bin Baykuş Öldürülecek! Kongre Üyeleri Harekete Geçti

Birçok ülkenin bilimsel bir dayanağı olmadan toplu hayvan katliamı kararları alması tepki çekerken, bu yılın başında yönetimi değişen ABD'den bu konuda dikkat çeken bir adım geldi. ABD Kongresi’nden 19 üye, İçişleri Bakanı Doug Burgum’a ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi’nin (USFWS) çizgili baykuşları hedef alan planına karşı ortak bir mektup yazdı.

Plan, Pasifik Kuzeybatı’daki orman ekosistemini koruma amacı taşıyor. Ancak doğrudan 450 binden fazla çizgili baykuşun, nesli tehlike altında olan benekli baykuşları korumak adına 30 yıl içinde öldürülmesini planlıyor. Kongre üyeleri, bu girişimi hem etik açıdan hem de maliyet açısından eleştirerek tepki gösterdi. Mektupta, planın maliyetli olacağı, baykuş başına 3 bin dolara mal olacağı ve toplamda 1,35 milyar doları aşabilecek bir bütçe gerektireceği aktarıldı.

PLAN NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

USFWS tarafından onaylanan avlanma planına göre, California, Oregon ve Washington eyaletlerinde özel eğitim almış kişilere yetki verilerek çizgili baykuşların sistematik şekilde avlanması planlanıyor. Yetkililer, çizgili baykuşların daha baskın ve agresif bir tür olması nedeniyle benekli baykuşların yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirtiyor. Bu nedenle planın, benekli baykuşların neslini korumayı hedeflediği savunuluyor.

Kaynak: DHA