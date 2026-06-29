ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a Fed Freni: Cook Görevine Devam Edecek

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin hükümetin başvurusunu reddetti. Kararla birlikte Cook, dava süreci boyunca görevini sürdürmeye devam edecek.

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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a Fed Freni: Cook Görevine Devam Edecek
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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin davada kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Cook'un dava süreci boyunca görevine devam edebileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin, alt mahkemenin Cook'un görevden alınmasını geçici olarak engelleyen ihtiyati tedbir kararının durdurulmasına yönelik talebini 5'e karşı 4 oyla reddetti.

BAŞYARGIÇ 'TARİHTE İLK' DEDİ

Başyargıç John Roberts tarafından kaleme alınan kararda, Fed'in 111 yıllık tarihinde ilk kez bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Kararda, Trump'ın Ağustos 2025'te Cook'u mortgage belgelerinde yanlış beyanda bulunduğu iddiasıyla görevden aldığını açıkladığı hatırlatıldı. Ancak iddiaların doğruluğundan bağımsız olarak Cook'a, yasaların öngördüğü bildirim ve savunma hakkının tanınmadığı belirtildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Kararın ardından açıklama yapan Trump, davanın yalnızca usule ilişkin gerekçelerle geri gönderildiğini savunarak süreci sürdüreceklerini söyledi.

Lisa Cook ise davanın siyasi nedenlerle açıldığını belirterek, "Faiz oranlarını yalnızca Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda belirlemeye devam ettiğim için hedef alındım" ifadelerini kullandı. Cook, Yüksek Mahkemenin kararının Fed'in bağımsızlığını bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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