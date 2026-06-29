Günlerce Enkaz Başındaydı... Arjantinli Futbolcu Depremde Eşi ve 2 Çocuğunu Kaybetti

Arjantinli futbolcu Lucas Trejo, Venezuela'daki depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybetti. Trejo, günlerce enkaz başında ailesinden bir iz arıyordu.

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Günlerce Enkaz Başındaydı... Arjantinli Futbolcu Depremde Eşi ve 2 Çocuğunu Kaybetti
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Venezuela'da geçen hafta meydana gelen ve son yüzyılın en yıkıcı depremleri arasında gösterilen felaket, Arjantinli futbolcu Lucas Trejo'nun ailesini de vurdu. Venezuela İkinci Ligi ekiplerinden Sport Maritimo La Guaira forması giyen Trejo'nun eşi Yanina ile çocukları Aarón ve Ainhoa'nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

TAKIM KAMPINDAYDI

Gazete Oksijen'in CNN Espanol'dan aktardığına göre 38 yaşındaki futbolcu, depremler meydana geldiği sırada takımının Caracas'taki kampında bulunuyordu. Felaketin ardından başkentin yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki La Guaira'daki evine dönen Trejo, günler boyunca enkaz altında kalan ailesinden bir iz bulabilmek için arama çalışmalarına katıldı.

Günlerce Enkaz Başındaydı... Arjantinli Futbolcu Depremde Eşi ve 2 Çocuğunu Kaybetti - Resim : 1

Trejo'nun eniştesi Ricardo Ardiles, CNN Espanol'a yaptığı açıklamada futbolcunun yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Binadan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Tek umudumuz onların o sırada içeride olmamış olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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