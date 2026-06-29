Macron'dan Hürmüz Çıkışı: 'Güvenli Geçiş İçin Umman'la Çalışacağız'

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ı ağırladı. ABD X hesabından yaptığı açıklamada Macron, Sultan Bin Tarık'ın Fransa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ve kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, Fransa ile Umman arasında ekonomi, bilim, kültür ve endüstri alanında 'tarihi' anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Ayrıca Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda diğer ortaklarla ve Umman ile birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA