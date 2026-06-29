CHP'de Gözler Yine Salıda: Kılıçdaroğlu’ndan MYK Hamlesi, Özgür Özel Grup Toplantısında Konuşacak

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası suların durulmadığı CHP’de gözler bir kez daha yarına çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te Merkez Yönetim Kurulu’nu toplama kararı aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak.

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CHP'de Gözler Yine Salıda: Kılıçdaroğlu’ndan MYK Hamlesi, Özgür Özel Grup Toplantısında Konuşacak
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası başlayan kriz devam ediyor.

CHP'de grup toplantısında kimin konuşacağına yönelik birkaç hafta önce başlayan gerginliğin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta da grup saatinde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplamaya karar verdi.

Saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimi ile yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL TBMM’DE KÜRSÜYE ÇIKIYOR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de saat 13.30'da TBMM'de grup toplantısında konuşarak gündeme ilişkin mesajlar verecek.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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