Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: NATO Tarihi Bir Dönemeçten Geçiyor

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Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum.

7-8 Temmuz’da Ankara’da yapacağımız zirve öncesi bu toplantıyı ayrı bir önemde görüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

'NATO TARİHİ BİR DÖNEMEÇTEN GEÇİYOR'

Avrupa-Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler, güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.

'NATO CAYDIRICI OLMALIDIR'

NATO’nun tahkimi daha kritik hala geldi. Mevcut durum NATO’nun önemini arttırmıştır. Türkiye güçlü ordusu ve gelişmiş savunma sanayisi ile 70 yıldan fazla NATO’nun güvenliğine katkı sağlamaktadır. NATO caydırıcı olmalıdır. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü noktası olacaktır.

Halklarımızın bizden talebi gelecek nesillerin barış ve huzur için yaşamanı sağlamaktır. Birlik ruhunu güçlendirecek adımlar atmalıyız. Uzun yıllar terörle mücadele etmiş ve artık terörü bitirmek noktasına gelmiş bir ülkenin lideri olarak beklentimiz adil bir şekilde hareket edilmesidir. Savunma sanayi konusunda engeller ortadan kaldırılmalıdır. Külfet paylaşımı noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz.

'SAVUNMA SANAYİ TİCARETİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI'

Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin millî güvenlik hassasiyetlerini gözeten ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Her iki ana başlıkta da evvelki zirvelerde aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan çok ama çok mühimdir. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.

'TÜRKİYE'NİN DAHİL EDİLMESİ KONUSUNDA YAKIN DESTEK BEKLİYORUZ'

Son olarak, Lahey Zirvesi'nde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekâtlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakıadır. Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dâhil olma iradesine sahibiz. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dâhil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz.

'AMASIZ FAKATSIZ SAVUNMA AĞI OLUŞTURMALIYIZ'

Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas’tan Ankara’ya ulaşan amasız ve fakatsız bir savunma ağı oluşturulmalıyız. Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye’nin savunma sanayi anlamında kısa sürede elde ettiği gelişimi görecekler. İran, Ukrayna, Körfez gibi konular başta olmak üzere küresel konuları ele alacağız. İran ve ABD arasındaki mutabakatın tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekenleri yapacağız.

'TOPRAK GASPI BİTMEDEN KALICI BARIŞ OLMAZ'

Lübnan’a saldıran ve mutabakatı bozmaya çalışan soykırım şebekesine karşı sizlerin desteğini bekliyoruz. Filistin’de toprak gaspı bitmeden kalıcı barış olamaz. Kalıcı barışın yolu iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarını kapsayan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır.

'BARIŞA KATKI VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Biz potansiyelimizi dünya ve bölge barışı için kullanmaya azami özen gösteriyoruz. Ukrayna-Rusya barışında netice almamız gerekir. Her iki tarafla konuşan ve onların güvenini kazanmış müttefik olarak barışa katkı vermeyi sürdüreceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi