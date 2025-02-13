ABD Uçak Gemisi Ticari Gemi İle Çarpıştı

ABD Donanmasına bağlı ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Akdeniz'de Mısır'ın Port Said limanı yakınlarında BEŞİKTAŞ-M ticaret gemisiyle çarpıştı. Panama bayraklı ticaret gemisinin Türk şirkete ait olduğu iddia edilirken kazada şans eseri yaralanma ya da su alma durumunun olmadığı bildirildi.

Son Güncelleme:
ABD Uçak Gemisi Ticari Gemi İle Çarpıştı

ABD Donanmasına ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın Akdeniz'de ticari yük gemisiyle çarpıştığı bildirildi. Avrupa ve Afrika/ABD Altıncı Filosu’nun internet sitesinden kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Nimitz" sınıfı uçak gemisi USS Harry S. Truman’ın (CVN 75), dün gece yerel saatle 23.46'da Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında faaliyet gösterirken "Beşiktaş-M "adlı ticaret gemisiyle çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın uçak gemisi için tehlike oluşturmadığı ve herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedilerek, kazanın araştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada ticari yük gemisinin durumuyla ilgili ise bilgi paylaşılmadı. İnternetteki açık kaynaklarda "Beşiktaş-M" isimli ticari yük gemisinin 2003 yılında inşa edildiği ve Panama bayraklı olduğu görülüyor.

ABD’de Neler Oluyor? Bu Kez de Askeri Uçak ÇakıldıABD’de Neler Oluyor? Bu Kez de Askeri Uçak ÇakıldıDünya

ABD'de Bir Ay İçinde Dördüncü Uçak Kazası! Yine Ölüler VarABD'de Bir Ay İçinde Dördüncü Uçak Kazası! Yine Ölüler VarDünya

Tuzla Tersanesi’nde Gemi YangınıTuzla Tersanesi’nde Gemi YangınıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
ABD gemi Uçak Akdeniz Mısır
Son Güncelleme:
Ukrayna ve ABD Arasında Müzakereler Başladı Ukrayna ve ABD Arasında Müzakereler Başladı
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Avrupa'ya İlk Ziyaret: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransa'da Avrupa'ya İlk Ziyaret: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Fransa'da
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi? Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?
AKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama Geldi AKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama Geldi