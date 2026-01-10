ABD Suriye Temsilcisi Barrack Şara'yla Görüştü! 'Silahlar Sussun, Diyalog Başlasın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede Halep’te yaşanan son gelişmeler ile Suriye’nin geçiş süreci ele alındı. Barrack, görüşmenin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, temasların ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına gerçekleştirildiğini belirtti. Halep’te yaşanan gelişmelerin, Suriye hükümeti ile YPG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde imzalanan mutabakatlara aykırı göründüğünü vurgulayan Barrack, bunun 'derin bir endişe kaynağı' olduğunu ifade etti.

'HİÇBİR TARAFIN ÇIKARINA DEĞİL'

ABD’li diplomat, tüm taraflara 'azami itidal gösterme, düşmanca eylemleri derhal durdurma ve imzalanan anlaşmalar çerçevesinde diyaloğa dönme' çağrısında bulundu. Şiddetin, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye attığını belirten Barrack, bu durumun hiçbir tarafın çıkarına olmayan dış müdahalelere zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Barrack açıklamasında, ABD’nin uzun süredir IŞİD’le mücadele ve Suriye’de istikrarın sağlanması amacıyla SDG ile ortaklık yürüttüğünü hatırlattı. Bu kapsamda, SDG’nin ulusal kurumlara entegrasyonunu öngören ve Kürtlerin haklarını korurken Suriye’nin birliğini ve egemenliğini güçlendirmeyi hedefleyen Mart 2025 tarihli anlaşmaya bağlılığın Suriye hükümeti tarafından yeniden teyit edildiğini aktardı.

TRUMP'IN GÖRÜŞÜNÜ AKTARDI

ABD’nin, Suriye’nin tarihi geçiş sürecini desteklediğini belirten Barrack, Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yönetimin ülkeyi istikrara kavuşturma, kurumları yeniden inşa etme ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah taleplerini karşılama çabalarına destek verdiklerini söyledi. Başkan Trump’ın bu süreci 'yeni bir Suriye için önemli bir fırsat' olarak gördüğünü belirten Barrack, bu kapsamda yaptırımların kaldırılmasının da kabul edildiğini ifade etti.

Barrack ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ekibinin Suriye hükümeti ile YPG arasında yapıcı bir iş birliğini kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti. Hedefin, tek egemen devlet ilkesine dayanan, tek bir meşru ulusal orduyu esas alan, kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon süreci olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda Barrack, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, egemen, birleşik, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde bir Suriye vizyonunun hayata geçirilmesi için iş birliği ve destek talep etti.

Kaynak: ANKA