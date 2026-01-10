ABD'de 3 Farklı Noktada Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü
ABD'nin Mississippi kentinde 3 farklı noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilen saldırılara ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
ABD'nin Mississippi kentinde Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.
Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA