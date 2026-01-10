ABD'de 3 Farklı Noktada Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Mississippi kentinde Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.

Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA