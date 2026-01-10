ABD'de 3 Farklı Noktada Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü

ABD'nin Mississippi kentinde 3 farklı noktada düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilen saldırılara ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD'de 3 Farklı Noktada Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Mississippi kentinde Clay Bölgesi Şerifi Eddia Scott, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alabama sınırındaki West Point kasabasında "masum canların" kaybedildiğini belirtti.

Şerif, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada ise 3 ayrı konumdaki silahlı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Söz konusu saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğunu belirten şerif, bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Saldırı
Tüyler Ürperten Cinayet! 4 Haftalık Bebeğini Mikrodalga Fırında Öldürdü Tüyler Ürperten Cinayet! 4 Haftalık Bebeğini Mikrodalga Fırında Öldürdü
İran'daki Protestolar 14'üncü Gününde: Can Kaybı Artıyor İran'daki Protestolar 14'üncü Gününde, Can Kaybı Artıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi? İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi?