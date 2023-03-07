ABD Savunma Bakanı Austin'den Irak'a sürpriz ziyaret!
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu gezisi çerçevesinde Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Irak basınında yer alan haberde, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu gezisi çerçevesinde Irak’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkent Bağdat’a ulaşan Austin'in, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmesi bekleniyor. Yerel kaynaklar, Austin’in Iraklı yetkililerle bölgedeki güvenlik durumu ve İran dosyasını ele alacağını bildirdi.
IKBY'İ ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR
ABD Savunma Bakanı Austin'in, Bağdat’taki temaslarının ardından ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne de (IKBY) ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI DA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK
Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un bugün Bağdat’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.
Kaynak: İHA
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