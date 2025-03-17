ABD Başkanı Trump Gönderdi, El Salvador Teslim Aldı: 'Dünyanın En Büyük Hapishanesi'

ABD’de Başkan Donald Trump’ın kararıyla, Venezuelalı bir çetenin üyesi oldukları öne sürülen kişiler ülkede sınır dışı edildi. Venezuelalı suçlular, Yargıç James Boasberg’in, ABD Başkanı’nın çetenin çok sayıda üyesini hızla sınır dışı etme yetkisini engelleme kararına rağmen El Salvador ve Honduras’a gönderildi.

Adam kaçırma, şantaj ve kontratlı cinayet gibi pek çok suçla ilişkilendiriken Tren de Aragua adlı Venezuelalı bir çetenin üyeleri oldukları öne sürülen 200’ü aşkın kişi ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla sınır dışına gönderildi.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin açıklamasında, "Tek bir yargıç, tek bir şehirde, ABD topraklarından fiziksel olarak çıkarılmış yabancı teröristlerle dolu bir uçağın hareketlerini yönlendiremez" ifadelerini kullandı.

'BUNLAR KÖTÜ İNSANLAR'

ABD Başkanı Donald Trump da uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, "Size şunu söyleyebilirim: Bunlar kötü insanlar" ifadelerini kullandı. Yabancı Düşmanlar Yasası’nı kullanmakta haklı olduğunu, çünkü son yıllarda göçün artışını savaşa benzer bir durum olarak gördüğünü belirten ABD Başkanı, "Bu savaş. Birçok açıdan savaştan daha tehlikeli çünkü biliyorsunuz, savaşta üniformaları vardır. Kimi vurduğunuzu bilirsiniz, kimi hedef aldığınızı bilirsiniz" dedi.

Yargıç Boasberg, cumartesi akşamı yapılan duruşmada, yasaya göre göçmenleri taşıyan uçakların ABD’ye geri dönmesi gerektiğine karar vermişti.

El Salvador lideri Nayib Bukele, sosyal medya platformu X’te, uçaktan indirilen göçmenlerin görüntülerini paylaşarak şunları söyledi:

"Federal yargıç, Venezuela çetesi üyelerini taşıyan deportasyon uçaklarının ABD’ye geri dönmesine karar verdi. Aman Tanrım. Çok geç."

AMERİKA KITASININ EN BÜYÜK HAPİSHABESİ

ABD'nin yıllık ücret ödeyerek El Salvador'a gönderdiği çete üyeleri, Tecoluca kentinde yer alan Terör Muhafaza Merkezine (CECOT) yerleştirildi.

Söz konusu hapishane 40 bin kişilik kapasitesiyle ABD kıtasının en büyük hapishanesi olma özelliğini taşıyor. ABD’nin El Salvador’a gönderdiği çete üyelerinin de bu hapishaneye sevk edileceği bildirilirken, El Salvador Cumhurbaşkanı, "Zamanla bu eylemler, 'Sıfır Boş Zaman' programı kapsamında çalışan 40 binden fazla mahkum tarafından üretilen ürünlerle birleştiğinde, cezaevi sistemimizin kendi kendini sürdürebilmesine katkıda bulunacak” dedi.

Kaynak: ANKA