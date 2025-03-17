Ateşkese Rağmen İsrail'den Gazze'ye Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yemek için odun toplayan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar da oldu.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail ordusu Cenine Mahallesi'nde toplanan sivilleri hedef aldı. Bombardımanda 3 Filistinli yaralandı.

Diğer yandan Philadelphi Koridoru'nda konuşlanmış İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Tel Sultan Mahallesi'nde yangın çıktı.

Sivil savunma ekipleri Filistinlerin çadırlarının yakınında çıkan yangına müdahale etti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.​​​​​​​

Kaynak: AA