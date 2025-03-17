Kremlin Putin-Trump Görüşmesini Doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın yapılacak olan görüşmeyi doğruladı. Peskov, “Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Putin-Trump Görüşmesini Doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını noktalama hedefiyle yarın (18 Mart) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamasının ardından Kremlin cephesinden de bir açıklama geldi.

Kremlin Putin-Trump Görüşmesini Doğruladı - Resim : 1

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump’ın yarın Putin ile görüşme yapacağı yönündeki açıklamasını doğrulayan Peskov, “Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor” dedi.

Peskov açıklamalarında, Putin’in cephedeki Rus askerleriyle de sürekli iletişim halimde olduğunu kaydetti.

Son dakika: Tüm Dünyanın Beklediği Görüşmede Tarih Netleşti! Trump ile Putin Yarın GörüşecekSon dakika: Tüm Dünyanın Beklediği Görüşmede Tarih Netleşti! Trump ile Putin Yarın GörüşecekDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Vladimir Putin Donald Trump ABD Rusya
İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Mektubuna İlişkin Açıklama: 'Yanıt Verilecek' İran'dan ABD Başkanı Trump'ın Mektubuna İlişkin Açıklama
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu Hürriyet'te Veda Etmişti! Osman Müftüoğlu'nun Yeni Adresi Belli Oldu
Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 577’ye Yükseldi Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 577’ye Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı Vasiyetini İlk Kez Açıkladı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!