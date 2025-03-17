Kremlin Putin-Trump Görüşmesini Doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşını noktalama hedefiyle yarın (18 Mart) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamasının ardından Kremlin cephesinden de bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın başkenti Moskova’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump’ın yarın Putin ile görüşme yapacağı yönündeki açıklamasını doğrulayan Peskov, “Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor” dedi.

Peskov açıklamalarında, Putin’in cephedeki Rus askerleriyle de sürekli iletişim halimde olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA