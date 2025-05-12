ABD Başkanı Donald Trump'tan 'İstanbul' Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesi Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine değindi. Trump, “Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Toplantı çok önemli ve iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'A UÇABİLİRİM'

Trump, Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Perşembe günü Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü şu sözlerle söyledi:

"O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim."

Trump, "Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek" dedi.

Rusya ve Ukrayna yetkililerinin son açıklamaları, iki tarafın müzakereler için İstanbul’da bir araya gelme konusunda anlaştığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA