AB Dönem Başkanlığı Polonya'ya Geçti: Slogan 'Güvenlik, Avrupa' Oldu

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 6 aylığına Polonya yürütecek. Polonya, dönem başkanlığı sloganını "Güvenlik, Avrupa!" olarak belirledi. Polonya görevi, 1 Temmuz 2025'te Danimarka'ya devredecek.

AB Dönem Başkanlığı Polonya'ya Geçti: Slogan 'Güvenlik, Avrupa' Oldu

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025'e kadar Polonya tarafından yürütülecek. Polonya, bugün itibarıyla görevi 1 Temmuz 2024'ten bu yana sürdüren Macaristan'dan devraldı.

Polonya, dönem başkanlığı sloganını "Güvenlik, Avrupa!" olarak belirledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan en çok etkilenen ve Belarus'a komşu AB ülkesi Polonya, diğer üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya, Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye teşvik edecek.

Polonya ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki göç ve güvenlik zorluklarını kapsamlı bir şekilde ele almak, düzensiz göçü azaltmak ve geri göndermelerle ilgili prosedürleri etkinleştirmek için yeni çözümler üzerine çalışmaya hazırlanıyor.

Belarus'un göçmenleri silah olarak kullandığını ve hibrit bir savaş ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Varşova yönetimi, ayrıca dezenformasyonla mücadele ve enerjide bağımlılığı azaltmaya odaklanacak.

Polonya görevi, 1 Temmuz 2025'te Danimarka'ya devredecek.

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Kaynak: AA

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