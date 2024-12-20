Polonya'nın Türkiye'den Aldığı Limonlarda 'Yasaklı Madde' Tespit Edildi

Polonya'nın Türkiye'den aldığı limonlarda pestisit sınıfına giren 'buprofezin' ve zirai tarım ilacı olarak kullanılan 'etoksazol' tespit edildi. Polonya, limonları piyasadan çekti. Öte yandan 'buprofezin'in 2022'de yasaklandığı biliniyor.

Eda Narin Eda Narin
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Polonya'nın Türkiye'den Aldığı Limonlarda 'Yasaklı Madde' Tespit Edildi

Türkiye'deki gıda skandallarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Türkiye'den Polonya'ya ihraç edilen limonlarda 'buprofezin' ve 'etoksazol' tespit edildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ürünlerin risk derecesini 'potansiyel' olarak kayda aldı.

Limonlardaki tehlike, market kontrollerinde fark edildi. Türkiye'den ihraç edilen limonlar piyasadan çekildi.

BUPROFEZİN NEDİR?

Buproled, buprofezin etkili maddesini içeren “böcek büyüme düzenleyicisi” (IGR) bir İnsektisit olup, temas ve mide yoluyla etkili olduğu biliniyor. Nimf ve larvaların deri değişikliğini yavaşlatarak ölümlerine sebep oluyor. Buprofezinin, gıdada insan sağlığını tehlikeye atan 'pestisit' grubunda yer aldığı biliniyor. Öte yandan buprofezinin 2022'de yasaklandığı biliniyor.

ETOKSAZOL NEDIR?

Bu madde de kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek için kullanılıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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