Gazze’de Acı Bilanço Artıyor, Soğuktan Ölen Bebek Sayısı 7’ye Yükseldi

Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı, Gazze’deki olumsuz şartlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki yetersiz barınma koşulları ve temel kışlık malzeme eksikliğinin can kayıplarını artırdığı belirtildi.

“7 BEBEK DAHA HAYATINI KAYBETTİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Son günlerde 7 bebek daha aşırı soğuk, barınak yetersizliği ve temel kışlık malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti. Battaniyeler, şilteler ve sıcak tutan giysiler Gazze’nin dışında içeri girmek için onay bekliyor.

UNRWA yetkilileri, insani yardımların hızlandırılması ve Gazze’ye acil girişine izin verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ajans, bölgedeki savunmasız grupların, özellikle çocukların, hayatlarının kurtarılması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA