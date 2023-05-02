87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan hayatını kaybetti.

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87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan hayatını kaybetti.
Filistin İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad Hareketi, bütün bir sebat ve kararlılıkla, lider Şeyh Hıdır Adnan'ın vefatı sebebiyle yas tutuyor." ifadeleri yer aldı.

"Terörü, adaletsizliği koruyan ve kollayan dünyanın gözü önünde, özgür kahraman Hıdır Adnan, düşman tarafından işlenen suçla şehit olmuştur" denilen açıklamada, işgalci İsrail yönetiminin, bunun bedelini ödeyeceği belirtildi.

"KEFALETLE TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ"

Son dönemde sağlık durumu kötüleşen Adnan, 87 gündür açlık grevini sürdürüyordu. Açıklamada, Adnan'ın vefatına ilişkin daha başka bilgi paylaşılmadı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 23 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askeri mahkemesinin, 78 günden bu yana açlık grevinde olan ve sağlık durumu kötüye giden Adnan'ın, "kefaletle tahliye" talebini reddettiği kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca, duruşmaya video konferansla katılan Adnan'ın, celse sırasında birkaç kez bilincini kaybettiğine işaret edilerek, "Filistinli tutuklunun, sağlık durumu kritik bir aşamada ancak işgal yönetimi, kendisini hala cezaevi kliniğinde tutuyor, sivil bir hastaneye nakledilmesine ve ailesinin ziyaret etmesine izin vermiyor." bilgisi paylaşılmıştı.

Hıdır Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla 2012 yılında 66 gün, 2015'te 52 gün, 2018'de 59 gün ve 2021'de 25 gün açlık grevinde bulunmuştu. Adnan, açlık grevine 5 Şubat'ta başlamıştı.

İsrail tarafından, İslami Cihad Hareketi'ne üye olmak ve İsrail karşıtı etkinliklere katılmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
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