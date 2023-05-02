Çin'in kayıp milyarderi Jack Ma, öğretmen olarak ortaya çıktı

Teknoloji devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, 2020 yılında Çin hükümetini kızdıran sözlerinin ardından ortadan kaybolmuştu. Nerede olduğu yıllarca tartışılan milyarderin, eski mesleğine döndüğü ortaya çıktı.

Kayıp milyarder Jack Ma’nın, Japonya’nın başkentindeki bir üniversitede öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Tokyo Koleji’nden yapılan açıklamada, Ma’nın yeni görevinde sürdürülebilir tarım ve gıda üretimi üzerine araştırmalar yürütmesinin beklendiği belirtildi. NTV’nin aktardığına göre bir zamanlar Çin’in en zengin insanı olan Ma, Tokyo Üniversitesi’ne bağlı kolejdeki derslerde, “girişimcilik, kurumsal yönetim ve yenilikçilik konusundaki zengin deneyimini ve öncü bilgilerini” paylaşacak.

ESKİ MESLEĞİ ÖĞRETMENLİKTİ

Eğitim kurumunun ifadelerine göre Ma’nın misafir öğretim üyesi dönemi 1 Mayıs’ta yani bugün başlıyor. Bu, 58 yaşındaki Ma’nın Eylül 2019’da Alibaba’dan emekli olduktan sonra eski mesleğine döndüğü anlamına geliyor.

Milyarder iş insanı, Alibaba’yı kurmadan önce birkaç yıl İngilizce öğretmenliği yapmıştı. Ma, Mayıs 2019’da yaptığı açıklamada, aynı yılın Eylül ayında Alibaba’dan emekli olduktan sonra öğretmenliğe geri döneceğini söylemişti.

HÜKÜMETLE ARASI AÇILDI ORTADAN KAYBOLDU

Diğer taraftan, Ma’nın kamuya dönük bir role geri dönmesi, Ekim 2020’de Çin’in finansal düzenleme sistemini eleştirdiği ve Çin bankalarının “rehinci” zihniyetiyle çalıştığını iddia ettiği bir konuşma sırasında Çinli yetkilileri kızdırmasından iki yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti. Açıklamalarından, günler sonra Ma’nın şirketi Ant Group’un 37 milyar dolarlık halka arzı Çin hükümeti tarafından iptal edildi.

Ant Group’un halka arzının iptali ise ülkedeki teknoloji firmalarına yönelik daha geniş çaplı bir baskıyı tetikledi. Bu durum Alibaba’nın hisse fiyatını baskıladı ve hisse fiyatı 2020’deki zirvesinden yüzde 70’ten fazla düştü. Aynı zamanda, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Ma’nın serveti Ekim 2020’deki 61 milyar dolarlık yüksek seviyesinden tahmini 33 milyar dolara düştü.

O zamandan beri, Ma, nerede olduğu konusunda yoğun tartışmalara yol açacak şekilde ortadan kaybolmuştu.

Financial Times’a göre Ma, Kasım 2022’de Japonya’da görüldü ve burada çoğunlukla birkaç özel üye kulübünde sosyalleşti. Ocak ayında Tayland’ın Bangkok kentinde Michelin yıldızlı bir sokak yemeği restoranını ziyaret etti ve bir Muay Thai dövüşü izledi.

Öte yandan Ma, geçen ay Hong Kong Üniversitesi’ne fahri profesör olarak atanmştı.