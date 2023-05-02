Ugandalı bakan koruması tarafından evinde öldürüldü

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, başkent Kampala'daki konutunda öldürüldü. Engola'nın koruması olan ve kendisine suikast düzenleyen asker, olaydan birkaç dakika sonra silahla intihar etti.

Kimliği henüz belirlenemeyen askerin, emekli bir yarbay olan Engola'yı neden öldürdüğü netlik kazanmadı. Görgü tanıkları askerin mahallede bağırarak havaya ateş açtığını söyledi.

'ASKER MAAŞINI ALAMADIĞINI SÖYLÜYORDU'

Bir görgü tanığına göre, asker maaşını alamadığını, eşinin hamile olduğunu ve çocuklarını okula göndermediğini, ancak bakanın çocuklarının okula gittiğini söyledi.

Olayda yaralanan başka kişiler de olduğu basına yansırken, sosyal medyada paylaşılan bir videoda olaydan sonra Engola'nın evine çok sayıda asker sevk edildiği görüldü. Çok sayıda bakanın da Engola'nın evine geldiği belirtildi.

ENGOLA, DAHA ÖNCE SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPTI

Uganda Meclis Başkanı Anita Among, bugünkü meclis oturumunda "Bu sabah maalesef Engola'nın koruması tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Bu, kader. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz" açıklamasında bulundu. Engola, devlet bakanlığına atanmadan önce savunma bakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.