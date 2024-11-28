5 Haftadır Kayıp Olarak Aranan Yürüyüşçü Sağ Olarak Bulundu! -20 Derecede Nasıl Hayatta Kaldığı Bilinmiyor

Kanada'da 20 yaşındaki Sam Benastick, Rocky Dağları'nın kuzeyindeki Redfern-Keily Park'ta 10 günlük bir balık tutma ve yürüyüş gezisinden geri dönmeyince 19 Ekim'de kayıp olarak bildirilmişti.

Yetkililer, yürüyüşçü için arama ve kurtarma çalışmalarını Ekim ayı sonlarında durdurduğunu duyurmuş, bölgedeki sıcaklıklar -20 derecenin altına düşmüştü.

Benastick'in Redfern Gölü patikasında işe gitmek üzere yola çıkan iki kişi tarafından bulunduğu açıklandı ve kayıp yürüyüşçü ilk ifadesinde birkaç gün arabasında kaldığını ve ardından 10 ila 15 gün boyunca kamp yaptığı bir dereye yürüdüğünü söyledi. Kaybolduğu sırada yanında bir branda, bir sırt çantası ve bazı kamp malzemeleri olduğunu anlatan genç yürüyüşçü, kurumuş bir dere yatağında kamp kurarak kış koşullarını atlatmaya çalıştığını ifade etti.

Prince George Arama ve Kurtarma arama yöneticisi Adam Hawkins BBC'ye yaptığı açıklamada, "Özellikle sınırlı malzeme, ekipman ve yiyecekle, bunlar gerçekten herhangi birinin hayatta kalmasının çok zor olduğu koşullar. Oldukça deneyimli olan insanlar için bile zor olabilir" diye konuştu. Hawkins, Kanada Korucuları ile birlikte yürüyüşçünün aile ve arkadaşlarından oluşan çok sayıda kurtarma ekibinin oldukça geniş bir arazide kara ve hava araması gerçekleştirdiğini söyledi.

Benastick hastaneye kaldırıldı. Genç adamın ambulansa bindirilirken durumunun kötü olduğu ifade edildi.

Kaynak: BBC