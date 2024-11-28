Macaristan Askerleri Türkçe Öğrenecek

Milli Savunma Bakanlığı ve Macaristan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokolde Macaristan Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetleri personeline ve bakanlık çalışanlarına yönelik Türkçe dil kursları verilmesi hedefleniyor. İmzalanan protokolde, Türkçe öğrenme programlarında askeri terminoloji ve savunma alanında özel dil becerilerinin geliştirilmesi ve günlük Türkçe kullanımı bulunacağı belirtildi.

ETKİLİ İLETİŞİM KURULACAK

Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin Türkçe öğrenmesiyle Macar askeri ve sivil personelin, Türk meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurması ve ortak projelerde daha aktif rol alabilmesi hedefleniyor.

Ayrıca protokol, askeri ve sivil personele Türkçe öğretilmesinin yanı sıra, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenleme yoluyla kültürel etkileşimi de teşvik etmeyi planlıyor.

Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian ise protokole ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"NATO müttefiki olan Türkiye ile askeri ve savunma sanayi alanımızdaki işbirliğimizi bugün imzalanan protokol ile kültürel ve eğitim alanında da ilerletmiş olacağız. Bu protokol sayesinde personelimiz, Türk meslektaşlarıyla daha etkin iletişim kurarak askeri ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmek açısından stratejik bir adım olacak."