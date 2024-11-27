Gazze'de Katliam Büyüyor: Can Kaybı 44 bin 282'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 282’ye yükseldi.

Gazze'de Katliam Büyüyor: Can Kaybı 44 bin 282'ye Yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 418 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de Katliam Büyüyor: Can Kaybı 44 bin 282'ye Yükseldi - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 282’ye, yaralı sayısının ise 104 bin 880’e yükseldiği belirtildi.

Gazze'de Katliam Büyüyor: Can Kaybı 44 bin 282'ye Yükseldi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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