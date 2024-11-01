17 Yaşındaki Çocuk Cadılar Bayramı Kutlamasında Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var
ABD'nin Orlando kentindeki Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında bir silahlı saldırı meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı olayda 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
Bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasıyla silahlı saldırıların da arttığı ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde, gece saatlerinde yüzlerce kişinin kutlama yaptığı Cadılar Bayramı etkinliğinde bir saldırı meydana geldi. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
GEÇEN SENE DE GÖZALTINA ALINDI
Reuters'ın aktardığına göre; yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğunu belirtilirken, saldırganın 17 yaşındaki Jaylen Dwayne Edgar olduğu açıklandı. Edgar, gözaltına alınırken, 2023 yılında da hırsızlık suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis, saldırganın yürüyerek kutlama yapılan sokağa geldiğini ve sonrasında da silahını çıkarıp saldırıyı düzenlediğini belirtti.
Kaynak: Gerçek Gündem