Restoranda Kan Donduran Saldırı! Bir Yandan Çerezini Yiyip Bir Yandan Defalarca Ateş Etti

Burdur'da dün akşam merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir mekanda bir cinayet meydana geldi. İddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (35) ile Ramazan U. (42) restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkarıp Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Restorandaki cinayet güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, Hüseyin Mete'nin arkasında oturan Ramazan U.‘nun içkisi içip çerez yerken bir anda belinden çıkardığı silahı Hüseyin Mete'ye dayayarak 6 el ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA