Yoldan Geçerken Kurşunların Hedefi Oldu

Küçükçekmece'de Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında yoldan geçen Muhammed M. (19), vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed M, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Hastaneye kaldırılan Muhammed M'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor, emniyetin soruşturması devam ediyor.

Kaynak: AA