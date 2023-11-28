10 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu
7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmalarına Katar'ın arabuluculuğu ile verilen insani ara dün 2 gün daha uzatılmıştı.
10 REHİNE DAHA SERBEST BIRAKILDI
İnsani ara ile birlikte başlayan rehine takası devam ediyor.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu
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