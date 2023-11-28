10 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu

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10 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmalarına Katar'ın arabuluculuğu ile verilen insani ara dün 2 gün daha uzatılmıştı.

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10 REHİNE DAHA SERBEST BIRAKILDI

İnsani ara ile birlikte başlayan rehine takası devam ediyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu

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