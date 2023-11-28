Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin "Görüşmede İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı" açıklamasını yaptı.

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Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Yarın yapılacak Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi öncesi yapıldığı belirtilen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı, şu açıklamayı yaptı:

"Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı.

"İSRAİL HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail’in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede Guterres’e, İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100’ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres’in Refah Sınır Kapısı’nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi."

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