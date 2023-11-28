Hamas'tan Elon Musk'a 'Gazze' daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı görmesi için...

Hamas liderlerinden Usame Hamdan, İsrail'i ziyaret ederek Binyamin Netantahu ile bir araya gelen Elon Musk'ı Gazze'ye çağırdı.

Hamas'tan Elon Musk'a 'Gazze' daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı görmesi için...

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Beytut'ta basın mensuplarına açıklamarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşam Hamdan, Tel Aviv yönetiminin 'belirttiği hedeflere ulaşamadığını' söyledi. İsrail'i ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet eden Hamdan, "İsrail bombardımanı yarattığı vehametin büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi.

Elon Musk, İsrail ziyaretinin ardından sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Katliamın yaşandığı yeri görmek sarsıcıydı" dedi ve Tel Aviv yönetiminin 'Hamas'ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını' dile getirmişti.

UNICEF SÖZCÜSÜ: GEÇİCİ ATEŞKES UZATILSIN

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşmanın ardından Gazze'de uygulamaya konulan "çatışmalara insani ara"nın uzatılması çağrısı yaptı. Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten UNICEF Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.

Gazze'deki geçici ateşkesin uzatılması çağrısında bulunan Elder, "Gazze'deki insani aranın uzatılmaması, saldırıların ve toplu katliamların durdurulamaması, herkesin zihninde kara bir leke olur" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Sevdiği birini kaybetmemiş tek bir kişiyle bile konuşmadım" dedi.

Etiketler
Elon Musk Hamas Gazze İsrail
İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail Ordusu'nun 7 Ekim'de başarısız olduğunu dile getirdi İsrail Genelkurmay Başkanı, İsrail Ordusu'nun 7 Ekim'de başarısız olduğunu dile getirdi
Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu
Çaydaki ölümcül tehlike ilk kez ortaya çıktı! Önemsemek gerekiyor Çaydaki ölümcül tehlike ilk kez ortaya çıktı! Önemsemek gerekiyor
Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini
Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu! Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var! Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündem oldu: 7 öngörüsü var!
Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı