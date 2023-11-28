Hamas'tan Elon Musk'a 'Gazze' daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı görmesi için...

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Beytut'ta basın mensuplarına açıklamarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşam Hamdan, Tel Aviv yönetiminin 'belirttiği hedeflere ulaşamadığını' söyledi. İsrail'i ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet eden Hamdan, "İsrail bombardımanı yarattığı vehametin büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi.

Elon Musk, İsrail ziyaretinin ardından sahibi olduğu X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Katliamın yaşandığı yeri görmek sarsıcıydı" dedi ve Tel Aviv yönetiminin 'Hamas'ı yok etmekten başka seçeneği olmadığını' dile getirmişti.

UNICEF SÖZCÜSÜ: GEÇİCİ ATEŞKES UZATILSIN

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşmanın ardından Gazze'de uygulamaya konulan "çatışmalara insani ara"nın uzatılması çağrısı yaptı. Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten UNICEF Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.

Gazze'deki geçici ateşkesin uzatılması çağrısında bulunan Elder, "Gazze'deki insani aranın uzatılmaması, saldırıların ve toplu katliamların durdurulamaması, herkesin zihninde kara bir leke olur" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Sevdiği birini kaybetmemiş tek bir kişiyle bile konuşmadım" dedi.