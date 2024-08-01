Üzücü Anlar: 50 Metre Açıldı Ama… Ters Dönüp Tekrar Sahile Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran 2 buçuk metre boyundaki Akdeniz foku, bir süre sonra hayatını kaybetti. Fokun enfeksiyon nedeniyle öldüğü düşünülüyor.

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Üzücü Anlar: 50 Metre Açıldı Ama… Ters Dönüp Tekrar Sahile Vurdu

Bugün akşamüstü saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Geriş Mahallesi’nde Gümüşkaya Sitesi önündeki sahile yaklaşık 2,5 metre boyunda yetişkin bir Akdeniz foku vurdu. Sahile vurduktan sonra yeniden açığa gitmeye çalışan bitkin fok, yaklaşık 50 metre gidebildi.

Üzücü Anlar: 50 Metre Açıldı Ama… Ters Dönüp Tekrar Sahile Vurdu - Resim : 1

50 metre sonra ters dönen hayvan, tekrar kıyıya vurdu. Fok, kısa süre sonra öldü. Foku fark eden sahildekiler ise hayvanı yakından inceledi. Fokun belediye ekiplerince bölgeden alınacağı bildirildi. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Üzücü Anlar: 50 Metre Açıldı Ama… Ters Dönüp Tekrar Sahile Vurdu - Resim : 2

Atilla Oray isimli bölge sakini, “İlk sahile vurduğunda canlıydı ama bitkindi. Üzerinde yara bere görmedik. Sonra tekrar açığa gitmeye çalıştı. 50 metre yüzdü, ters dönüp yeniden karaya vurdu. Kurtaramadık, yaşamını yitirdi. 2,5 metre boyunda yaşlı bir hayvan. Belediyeye haber verdik, gelip alacaklar” dedi.

Üzücü Anlar: 50 Metre Açıldı Ama… Ters Dönüp Tekrar Sahile Vurdu - Resim : 3
Fokun enfeksiyon nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

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Kaynak: İHA

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