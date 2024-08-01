Çevre Kirliliğinin Acı Bilançosu: Deniz Kaplumbağasının Dışkısından 27 Plastik Atık Çıktı

Dünyada giderek artan çevre kirliliği, kara, hava ve deniz canlılarının yaşam alanlarını yok ediyor. Özellikle insanların geri dönüşmeyen atıkları doğaya bırakmaları her yıl binlerce canlıya zarar veriyor. Son olarak Kıbrıs'ta bir yeşil deniz kaplumbağası, çevre kirliliği nedeniyle zarar gördü.

Girne açıklarına tekneyle açılan balıkçı Lokman Kahveci, balık ağına dolandığı için nefes almak için su yüzeyine ulaşamayan yeşil deniz kaplumbağasını kurtardı. 8-10 yaşlarında olduğu değerlendirilen yeşil deniz kaplumbağası, Girne'de bir otelde 2018 yılında deniz kaplumbağalarının rehabilite edilmesi için kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

'ATIKLARI DOĞADAN UZAK TUTMALIYIZ'

Merkezin uzman görevlileri, yarı baygın halde gelen yeşil deniz kaplumbağasına acil müdahalede bulundu. Oksijen desteği sağlanan yeşil deniz kaplumbağası, tedaviye alındı. Balıkçı Lokman Kahveci'nin 'Osman' adını verdiği yeşil deniz kaplumbağasının dışkısında, 27 farklı plastik atığa rastlandı. Tedavisi devam eden yeşil deniz kaplumbağasının, sağlığına kavuştuktan sonra denizle buluşması bekleniyor.

Rehabilitasyon merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deniz kaplumbağalarının yaşam alanları giderek kısıtlanıyor ve karşı karşıya olduğu tehlikeler gün geçtikçe artıyorken atıklarımızı doğadan uzak tutarak bile onların yaşam şartlarını iyileştirebiliriz. Toplum olarak çevre bilincimizi yükselterek birçok problemi çözebilme, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma umudundayız."

Kaynak: DHA