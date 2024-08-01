Çevre Kirliliğinin Acı Bilançosu: Deniz Kaplumbağasının Dışkısından 27 Plastik Atık Çıktı

Kıbrıs açıklarında bir yeşil deniz kaplumbağası, balıkçıların ağına takıldı. "Osman" adı verilen kaplumbağa, yarı baygın halde götürüldüğü rehabilitasyon merkezinde tedavi görürken, dışkısından 27 farklı plastik atık çıktı. Rehabilitasyon merkezi, atıkları doğaya bırakmayarak canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Çevre Kirliliğinin Acı Bilançosu: Deniz Kaplumbağasının Dışkısından 27 Plastik Atık Çıktı

Dünyada giderek artan çevre kirliliği, kara, hava ve deniz canlılarının yaşam alanlarını yok ediyor. Özellikle insanların geri dönüşmeyen atıkları doğaya bırakmaları her yıl binlerce canlıya zarar veriyor. Son olarak Kıbrıs'ta bir yeşil deniz kaplumbağası, çevre kirliliği nedeniyle zarar gördü.

Girne açıklarına tekneyle açılan balıkçı Lokman Kahveci, balık ağına dolandığı için nefes almak için su yüzeyine ulaşamayan yeşil deniz kaplumbağasını kurtardı. 8-10 yaşlarında olduğu değerlendirilen yeşil deniz kaplumbağası, Girne'de bir otelde 2018 yılında deniz kaplumbağalarının rehabilite edilmesi için kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

'ATIKLARI DOĞADAN UZAK TUTMALIYIZ'

Merkezin uzman görevlileri, yarı baygın halde gelen yeşil deniz kaplumbağasına acil müdahalede bulundu. Oksijen desteği sağlanan yeşil deniz kaplumbağası, tedaviye alındı. Balıkçı Lokman Kahveci'nin 'Osman' adını verdiği yeşil deniz kaplumbağasının dışkısında, 27 farklı plastik atığa rastlandı. Tedavisi devam eden yeşil deniz kaplumbağasının, sağlığına kavuştuktan sonra denizle buluşması bekleniyor.

Çevre Kirliliğinin Acı Bilançosu: Deniz Kaplumbağasının Dışkısından 27 Plastik Atık Çıktı - Resim : 1

Rehabilitasyon merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deniz kaplumbağalarının yaşam alanları giderek kısıtlanıyor ve karşı karşıya olduğu tehlikeler gün geçtikçe artıyorken atıklarımızı doğadan uzak tutarak bile onların yaşam şartlarını iyileştirebiliriz. Toplum olarak çevre bilincimizi yükselterek birçok problemi çözebilme, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma umudundayız."

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı
Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği
Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar Pişi Hamuruna Eklenmeliymiş! Balon Gibi Kabaran Pişileri Üsküp'te Böyle Yapıyorlar
Böyle Bilinçsizlik Görülmedi! Şaka Yapmak İsterken Ormanı Yaktı Böyle Bilinçsizlik Görülmedi! Şaka Yapmak İsterken Ormanı Yaktı
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor: Paylaşımlar Milyonlarca Kez Görüntülendi Dünya Türk Sporcuyu Konuşuyor
Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı: Camlar Kırıldı, Müşteriler Darp Edildi! Haniye Eyleminde Starbucks ve Burger King'e Saldırı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: KKM’de Vergi Avantajı Kaldırıldı KKM İçin Dikkat Çeken Karar!