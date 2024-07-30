Böyle Bilinçsizlik Görülmedi! Şaka Yapmak İsterken Ormanı Yaktı

Kahramanmaraş'ta aralarında 'şakalaşan' piknikçilerin torpil atması sonucu kuru otlar tutuştu. Yangının büyümesiyle 80 hektar orman yandı.

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Böyle Bilinçsizlik Görülmedi! Şaka Yapmak İsterken Ormanı Yaktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkiinde bulunan ormanda 28 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla 18 saat boyunca yaptıkları müdahale sonrası söndürüldü.

80 HEKTAR ORMAN YANDI

Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında söndürülen yangında 80 hektar orman yanarken, çıkış sebebini tespit etmek için ekipler inceleme başlattı. İnceleme sonucunda M.S.'nin arkadaşları O.K., M.E.K. ve A.B. ile piknik yaparken birbirleri ile şakalaştıkları, bu sırada attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşması ile yangının çıktığı tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusunda suçunu itiraf eden M.S., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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