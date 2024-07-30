Siirt'te Yarım Milyonluk Hırsızlık! Onlarca Akü Çalmış

Siirt'te bir şahıs, 504 bin TL değerinde 72 adet akü çaldı. Batman'da yakalanarak gözaltına alınan şahsın, farklı illerde de benzer suçlara karıştığı ortaya çıktı.

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Siirt'te Yarım Milyonluk Hırsızlık! Onlarca Akü Çalmış

Siirt'te saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerinde 72 adet akü hırsızlığında şüpheli H.B., Batman'da yakalanarak gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen incelemeler sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın saha dolaplarından aküleri araca yüklediği tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda şahsın H.B. olduğu belirlendi.

Şahsın aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa illerinde de benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Batman'da gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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